"Sarkozy, Macron : vive les politiques de grandeur !", raille Nicolas Domenach

publié le 12/03/2018 à 09:44

On pourrait être tenté de faire preuve de légèreté et d'ironie en remarquant que Nicolas Sarkozy aurait bien voulu pouvoir devenir président à vie, tel le chef de l'État chinois. Et on ajouterait qu'il s'alarme de l'absence de grands hommes dans nos démocraties, depuis qu'il a été renvoyé à la vie civile.



L'ancien président, de surcroît, oublie de citer parmi les géants Angela Merkel, cette chancelière qui est parvenue à être réélue quatre fois en dépit des crises, dont il prétend qu'elles furent la cause de sa non-réélection.

Ce battu de 2012 néglige aussi d'évoquer le cas d'Emmanuel Macron qui, quoi qu'on pense de sa politique, a su s'imposer auprès de ceux que Nicolas Sarkozy appelle les vrais leaders d'aujourd'hui, à savoir donc - outre Xi JinPing - Vladimir Poutine, et bien sûr quelques grands princes d'Arabie où Nicolas Sarkozy était invité à tenir conférence.

Mais il a d'autant plus tort de négliger l'actuel occupant de la magistrature suprême que celui ci partage une partie de son analyse. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy portent d'abord un diagnostic identique sur ces démocraties "incapables de faire rêver et d'insuffler de la hauteur". On se souvient qu'Emmanuel Macron a dénoncé solennellement "l'absence de la figure du roi dans la politique française".

Travail de sape

Mais c'était avant d'être élu à l'Élysée. Depuis qu'il est devenu monarque républicain, il n'a cessé de combattre, comme Nicolas Sarkozy avant lui, cet "esprit chagrin" et "ces commentateurs fatigués" qui, affirme-t-il, "détruisent l'héroïsme démocratique et déconstruisent tous les grands récits, parce qu'il y aurait forcément quelque chose de vicieux dans la grandeur".



Et c'est exactement ce travail de sape que dénonce Nicolas Sarkozy lorsqu'il se plaint de ce que nos démocraties soient devenues "un champ de bataille, où chaque heure est utilisée par tout le monde, réseaux sociaux et autres, pour détruire celui qui est en place".



Vous voyez, les puissants sont de petites choses fragiles qu'on ne devrait moquer qu'avec modération !