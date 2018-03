publié le 31/07/2016 à 20:27

Adieu rue de Vaugirard, bonjour rue de l'Université. L'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire des Républicains semble imminente. L'ancien chef de l'État, qui multiplie ouvertement les allusions concernant ses intentions, a jusqu'au 25 août dernier délai pour l'officialiser. L'heure est, semble-t-il, au peaufinage des derniers réglages. Selon une information de L'Opinion, celui qui occupe encore la fonction de président du parti aurait loué son QG de campagne.



"L’Association de soutien à Nicolas Sarkozy, réactivée en 2014, et agréée en février comme organe de financement d’une éventuelle campagne électorale, vient de signer un bail pour louer des locaux situés 209, rue de l’Université, dans le VIIe arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel", assure le journal, qui précise que la location pourrait prendre effet "immédiatement".



Un bail qui court jusqu'en... mai 2017

Plus surprenant : Nicolas Sarkozy n'a pas attendu le résultat de la primaire pour décider de la date de la fin du bail. Il l'a signé jusqu'en mai 2017, soit le deuxième tour de l'élection présidentielle. Installer son QG rue de l'Université, entre la tour Eiffel et le musée du Quai Branly, récemment renommé Jacques Chirac, marque un changement de style et d'image pour Nicolas Sarkozy, qui avait jusqu'alors privilégié des quartiers populaires de la capitale : la rue d'Enghien (Xe arrondissement) en 2007 et la rue de la Convention (XVe arrondissement) en 2012.