Présidentielle 2017 : la course aux parrainages est lancée

publié le 20/02/2017 à 09:12

Le compte à rebours a commencé, la phase de recueil des parrainages débutera officiellement samedi 25 février. Quelques 42.000 élus seront susceptibles d'offrir leur signature à des candidats plus motivés que jamais. 500 parrainages sont nécessaires pour valider une candidature. Pour la première fois cette année, les noms des signataires seront rendus publics, c'est la fin de l'anonymat.



Même si la date officielle est fixée au 25 février, de nombreux maires sont déjà courtisés par courrier, mails, et coups de téléphone. C'est le cas de Franck Robillard, maire de Feuguerolles-Bully dans le département du Calvados. Il a reçu un bon nombre de demandes de parrainages, parfois de candidats inconnus. "Nous les recevons quotidiennement", explique ce maire, citant aussi bien Emmanuel Macron, qu'un certain Philippe Laffont, le candidat de "l'éternel bien-être".

Certains candidats demandent même à leurs équipes de faire du porte-à-porte, à la limite du harcèlement. "Les militants de Philippe Poutou sont venus frapper à mon domicile. Ils veulent prendre le temps, que l'on sympathise. J'ai eu des appels sur mon téléphone portable, à la maison sur mon fixe. Je suis impatient de voir jusqu'où ça ira", dit Franck Robillard.

Rama Yade en personne

D'autres maires ont eu la chance de voir débarquer dans leur petite commune les candidats eux-même. Jean-Louis Lechevalier a reçu Rama Yade à Avenay, un village de 540 habitants, situé également dans le Calvados. "Ça fait drôle, c'est quelqu'un qui a été ministre au gouvernement. J'ai été surpris qu'elle vienne jusqu'ici".



Mais malgré tous leurs efforts, les candidats n'auront pas le parrainage de ces deux maires, qui ont été élus sans étiquette et qui ne veulent pas trahir leurs électeurs. Les 42.000 maires de France seront ainsi courtisés jusqu'au 17 mars prochain, avant un retour à la tranquillité.