L'entrevue à trois tombe à l'eau. François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ne vont finalement pas se rencontrer ensemble, mardi 7 mars, selon des informations du Figaro recueillies auprès de l'entourage sarkozyste et confirmées par l'AFP. Ce rendez-vous avait été officiellement proposé par l'ancien président de la République dans un communiqué diffusé la veille, quelques instants avant la prise de parole du maire de Bordeaux. Mais si ce dernier avait fait savoir qu'il était disposé à y participer, son refus définitif d'être un recours pour la droite avait considérablement compromis l'initiative.



La rencontre avait pourtant été confirmée par Bruno Retailleau, le coordinateur de campagne de François Fillon. Selon lui, elle devait avoir lieu mardi ou mercredi et devait servir à offrir aux électeurs une "image de rassemblement ni plus ni moins".

Selon le quotidien, un entretien téléphonique a eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, dans la matinée de mardi. Finalement, une rencontre physique entre ces deux hommes, et une autre entre l'ex-chef de l'État et le candidat à la présidentielle, sont prévues dans les jours à venir.