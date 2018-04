publié le 27/04/2018 à 06:45

Jeudi 26 avril, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a présenté son plan visant à rénover les bâtiments publics et privés. Le but est de réduire leur consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, en prévoyant notamment une simplification des dispositifs d'aide.



Le plan prévoit un "effort drastique de simplification" d'aides "nombreuses, complexes, mal articulées et souvent méconnues", a précisé le ministre. Il devrait rendre possible la rénovation de 500.000 logements par an - une ambition déjà affichée, sans succès, durant le quinquennat précédent. Il mobilise pour cela 14 milliards d'euros sur cinq ans, planifiés dans le cadre du Grand plan d'investissement annoncé en septembre par le premier ministre Édouard Philippe.

Ce plan va-t-il permettre d'en finir avec les immeubles "passoires" ? Pourquoi Nicolas Hulot ferait-il mieux que ses prédécesseurs ? Invité de RTL Matin, vendredi 27 avril, le ministre a précisé les détails de ce plan et expliqué comment le gouvernement allait le mettre en place.