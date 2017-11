publié le 29/11/2017 à 06:47

Muriel Pénicaud est l'invitée de RTL de ce mercredi 29 novembre. Face à Elizabeth Martichoux, la ministre du Travail sera amenée à s'exprimer sur la ratification des ordonnances réformant le Code du travail, qui a eu lieu ce mardi à l'Assemblée nationale. L'ancienne directrice des ressources humaines de Danone sera aussi interrogée par les auditeurs à 8h20.



C’est à une très large majorité que la première grande réforme sociale du quinquennat a été votée (463 voix pour, 74 contre et 20 abstentions). Ce projet, porté par la ministre, divise l'opinion depuis sa mise en chantier. Encore aujourd'hui, si le gouvernement affirme que ces ordonnances visent à "donner plus de liberté et plus de protection" aux entreprises et aux salariés, la gauche s'inquiète d'une réforme qui "ne fera qu'accroître les inégalités". Pour être ratifiées définitivement et ainsi avoir force de loi, les cinq ordonnances doivent encore être examinées au Sénat, ce qui ne sera pas fait avant janvier.

La ministre du Travail sera peut-être aussi amenée à évoquer les chiffres du chômage ; ce dernier a augmenté de 0,2 % en octobre après une forte baisse en septembre dont le gouvernement s'était félicité. Il est également probable qu'elle évoque son projet de renforcement du dispositif de santé au travail, en collaboration avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, afin de lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.



