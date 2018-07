publié le 03/07/2018 à 08:27

L'heure de la réconciliation dans le clan Le Pen ? Samedi 30 juin, le fondateur historique du Front national, Jean-Marie Le Pen, a pris la pose avec ses trois filles, pour Paris Match, à l'occasion d'une fête organisée pour ses 90 ans. Pour la première fois depuis 20 ans, le clan Le Pen était au complet.



Tout semble réglé. "Il n'y a plus de problèmes", a estimé Jean-Marie Le Pen sur RTL. "La fille que je suis s'en réjouit beaucoup", commente sa fille, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, invitée de notre antenne ce mardi 3 juillet.

Pour autant, la députée du Nord distingue "deux aspects" dans la relation qu'elle entretient avec le Menhir, auquel elle avait succédé à la tête du Front national. "Il y a un aspect politique et un aspect familial. L'aspect politique ne se réglera pas puisque nous sommes en désaccord, les divergences sont profondes et elles le resteront, mais je me réjouis que l'on arrive sur la voie de l'apaisement dans notre relation familial", poursuit Marine Le Pen.