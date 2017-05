publié le 12/05/2017 à 07:27

C'est lundi 15 mai que devrait intervenir la nomination du premier ministre d’Emmanuel Macron. C'est aussi ce jour-là que François Baroin avait prévu d’être en déplacement dans le Sud-Ouest. Et notamment à Bordeaux, auprès d'Alain Juppé. Un déplacement symbolique à plus d'un titre. D'abord parce que les deux hommes entretiennent des relations notoirement mauvaises, depuis de nombreuses années. Ensuite parce que, bien qu'Alain Juppé ait assuré à sa famille politique de son soutien dans la bataille des législatives, François Baroin et lui ont adopté des positions sensiblement différentes depuis la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle.



Le sénateur-maire de Troyes, qui a pris la tête du comité de campagne des Républicains dans l’espoir (officiellement) d’imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, joue la carte de l'opposition pure et simple au nouveau président de la République, qu'il n'épargne pas de ses critiques. Tandis que le maire de Bordeaux a mis en garde la droite contre les risques d’une "obstruction systématique" et d'une "opposition frontale" au futur gouvernement d'Emmanuel Macron. La plupart de ses anciens soutiens à la primaire étant d’ailleurs tentés de participer à un éventuel gouvernement de coalition, dans le cas où le nouveau chef de l'État choisirait un premier ministre de leurs rangs.



Rumeurs autour d'une annonce de Macron

La présence de François Baroin en campagne au côté d'Alain Juppé, le 15 mai, aurait donc été un signal fort envoyé à Emmanuel Macron et à ses troupes, alors que les tentatives de débauchage à droite ne seront probablement pas terminées. Pour François Baroin, cela aurait aussi été une façon de contrer médiatiquement l'éventuelle nomination, au même moment, d'un proche d'Alain Juppé, comme Edouard Philippe, le maire du Havre, à Matignon.

Alain Juppé qui, en "bon soldat" qu'il est - pour citer l'un de ses proches -, avait d’abord accepté de se prêter au jeu, a annulé le déplacement jeudi 11 mai, avant qu'il ait été annoncé officiellement. De quoi alimenter de nouvelles rumeurs à droite sur ce qu’Emmanuel Macron pourrait annoncer le 5 mai.