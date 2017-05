publié le 25/05/2017 à 08:57

La deuxième circonscription de Paris, laissée vacante par François Fillon, met en compétition Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate soutenue par Les Républicains et l'UDI, et deux dissidents du parti de droite, Jean-Pierre Lecoq, maire du VIe arrondissement de Paris, et Henri Guaino, ancienne plume de Nicolas Sarkozy. S'il a choisi ce terrain-là, après que l'investiture lui a été refusée par la rue de Vaugirard dans la circonscription des Yvelines, où il est député sortant, "c'est pour que les choses soient claires", a-t-il indiqué au micro de RTL jeudi 25 mai.



Malgré l'absence de soutien de son parti d'origine, le député dit vouloir en finir avec la confusion. "Il faut trancher les lignes politiques. Nathalie Kosciusko-Morizet incarne quelque chose, qui est parfaitement légitime, moi j'incarne autre chose. On ne peut pas être à la fois un pied dans En Marche [devenu La République En Marche, ndlr] et un pied dans Les Républicains, il faut trancher. Il faut que chacun assume ses positions."

Voici la liste des candidats pour les élections législatives dans la 2e circonscription de Paris : Nathalie Kosciuko-Morizet (Les Républicains), Henri Guaino (dissident Les Républicains), Jean-Pierre Lecoq (dissident Les Républicains), Gilles Le Gendre (La République En Marche), Alain Avronsart, Delphine Benin, Pauline Betton (PCD), Manon Bouquin , Jan-Edouard BRUNIE (Debout La France), Edmond Coulot, Fabien Couture (PA), David de Preval, Laurent Gamet, Fabien Lassalle, Dominique Lelys, Christine Lichtenauer (Lutte Ouvrière), Alain Penso, Anne-Françoise Prunières (La France Insoumise), Annick Puyoou, Lorraine Questiaux (Parti communiste), Marine Rosset (Parti socialiste), Nicolas Rousseaux, Gilles Seignan (EELV), Anne Zanghellini (UPR).