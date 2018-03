publié le 30/05/2016 à 01:05

Sans surprise, le successeur tout désigné d'Armand Jung (PS) sort vainqueur du second tour de la législative partielle dans la 1e circonscription du Bas-Rhin. Le candidat socialiste Éric Elkouby a remporté l'élection ce dimanche avec 53,77% des voix, soit 900 voix de plus que son concurrent des Républicains, Jean-Emmanuel Robert, qui a totalisé 46,22% des suffrages. Dans les Alpes-Maritimes, où se tenait l'autre législative partielle du week-end, Marine Brenier (LR) succède à Christian Estrosi.



Le grand gagnant de cette élection est surtout l'abstention, avec un taux record de 79,68%. Seuls deux électeurs sur dix se sont déplacés dans les urnes. Au premier tour, l'abstention s'élevait à 77,71%. Éric Elkouby prend la place du député sortant Armand Jung, démissionnaire pour raisons de santé. Le Parti socialiste garde ainsi un siège qu'il occupe depuis 19 ans. Son candidat était déjà arrivé en tête du premier tour avec 30,48% des suffrages, contre 19% à Jean-Emmanuel Robert.

Sur le territoire de Strasbourg

Le candidat socialiste, qui est également conseiller départemental d'opposition et adjoint au maire de Strasbourg, était l'assistant parlementaire d'Armand Jung depuis 19 ans. Au second comme au premier tour, il réalise des scores nettement inférieurs à ceux de son mentor : Armand Jung avait été réélu en 2012 avec 62% des voix, après avoir totalisé 42% au premier tour, face à une candidate UMP alors peu connue.

Le candidat du FN, Andrea Didelot, avait totalisé au premier tour 10,44% des voix, suivi du candidat écologiste (9,26%). Dans une Alsace très ancrée à droite et au centre-droit, et où Strasbourg (dirigée par le maire PS Roland Ries) fait figure d'"îlot rose", cette circonscription urbaine, entièrement située sur le territoire de Strasbourg (dont une partie du centre-ville) est considérée comme l'une des seules sociologiquement à gauche.