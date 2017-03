et La rédaction numérique de RTL

publié le 22/03/2017 à 08:09

Moins de 24 heures après les révélations de l'émission "Quotidien" sur TMC, Bruno Le Roux a démissionné mardi 21 mars de son poste de ministre de l'Intérieur, pour des soupçons d'emplois fictifs de ses deux filles à l'Assemblée nationale. C'est Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, qui va assurer l'intérim place Beauvau jusqu'à l'élection présidentielle.



Le départ de Bruno Le Roux, nommé ministre de l'Intérieur en décembre dernier, ne bouleverse pas vraiment les syndicats de police, notamment Patrice Ribeiro, du syndicat Synergie. "Il n'a pas pris de décision, il n'y a que des retraités dans son cabinet. Il faut un chef parce que la France est sous la menace du terrorisme. Bernard Cazeneuve est le seul qui tient la maison. Bruno Le Roux s'en va mais personne ne s'en apercevra. Son successeur arrive mais personne ne s'en apercevra", a-t-il lancé sur RTL.

- Dans l'affaire Fillon, l'enquête a été étendue à "escroquerie aggravée, faux et usage de faux" selon une information du Monde. Les enquêteurs cherchent à savoir si les époux Fillon ont falsifié des feuilles de salaires pour justifier son travail d'assistante parlementaire.

- Robert Bourgi, l'homme impliqué dans l'affaire des costumes de François Fillon, a témoigné mardi 21 mars au procès de Carlos, pour l'attentat du Drugstore Publicis en 1974. L'avocat franco-libanais était sur place quand la grenade a explosé, tuant deux personnes.



- Le scandale de la viande avariée au Brésil, révélé la semaine dernière, a des conséquences mondiales puisque de nombreux pays ont décidé de boycotter les importations de viandes brésiliennes, qui représentent moins de 1% du stock qui arrive en France chaque année.



- Le port du casque est désormais obligatoire sur un vélo pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils tiennent le guidon ou qu'ils soient passagers. En cas de non-respect de cette règle, les parents ou la personne responsable de l'enfant risquent une amende de 90 euros.



- Florian Thauvin, joueur de l'OM, fait ses premiers pas en équipe de France. Devant la presse mardi, l'attaquant était conscient des attentes : "On pense au chemin parcouru, aux difficultés rencontrées. Vous êtes heureux, il n'y a rien de plus beau que représenter son pays, vous vous dîtes aussi que le plus dur commence".