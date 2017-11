"La Macronie, c'est un intérêt collectif", estime le député REM Pierre Person

publié le 18/11/2017 à 09:32

C'est une échéance sans suspens. Seul candidat au scrutin pour devenir délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner doit être élu en fin de matinée, ce samedi 18 novembre, lors du congrès du mouvement à Lyon. Si l'ancien maire de Forcalquier devrait quitter ses fonctions de porte-parole du gouvernement, il n'exclut cependant pas de conserver son secrétariat d'État chargé des relations avec le Parlement.



Un poste qui n'est pas incompatible avec la fonction de délégué général du parti présidentiel, estime le député La République En Marche (REM) de Paris, Pierre Person. "Il aime bien ce qu'il fait, il le fait plutôt bien et il est très apprécié des parlementaires", justifie le député. "Le poste de chargé des relations au Parlement est important, car ce qui a manqué lors des cinq premiers mois dans La République En Marche, c'est les liants, à la fois avec les parlementaires, le mouvement et l'exécutif", poursuit Pierre Person.

Plus largement, le parlementaire estime que Christophe Castaner peut participer au développement du mouvement, fondé seulement un an avant l'élection présidentielle de 2017. "Je pense que La République En Marche ne réussira que si elle s'implante au niveau local. (...) On ne veut pas simplement un parti politique qui est là pour diffuser des tracts. (...) La Macronie, c'est pas simplement des intérêts individuels, c'est un intérêt collectif, et aujourd'hui Christophe Castaner était le seul légitime pour accéder à ce poste", juge Pierre Person.