publié le 10/02/2017 à 16:37

Le 9 février, l'arrivée de Patrick Buisson sur le plateau de L'Émission politique en a surpris plus d'un. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tous approuvé ce choix d'invité mystère face à Marine Le Pen. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy étant connu pour venir, lui aussi, des mouvements d'extrême droite. Face au flot de critiques, Alix Bouilhaguet, la rédactrice en chef de l'émission de France 2, a justifié ce choix sur Franceinfo.



"On cherchait quelqu'un qui pouvait être à même de pointer du doigt [les] failles [de Marine Le Pen], ses incohérences, ses faiblesses", a ainsi expliqué la journaliste. Soulignant que France 2 avait estimé que Patrick Buisson, issu de l’extrême droite et ancien journaliste de Minute, était à même de "tenir ce rôle". Selon la rédaction en chef, il était donc "celui qui pouvait mettre Marine Le Pen face à ses contradictions". Selon les propos d'Alix Bouilhaguet, l'équipe s'attendait à ce que ce choix ne passe pas inaperçu, précisant qu'il y avait même eu des débats au sein de la rédaction.

Mais France 2 a insisté sur le principe de l'invité mystère : "C'est d'aller un peu à contre-courant, (...) une rencontre du troisième type", a-t-elle ainsi déclaré, prenant en exemple d'autres invités ayant débarqué sur le plateau comme Jérôme Kerviel face à Alain Juppé.

Si c'était à refaire, on le referait. On assume totalement. Alix Bouilhaguet, rédactrice en chef de L'Émission politique Partager la citation





La rédaction en chef de l'émission n'a donc aucun regret, et ce malgré les critiques de certains confrères journalistes comme Samuel Laurent du Monde et Christophe Cointe des Inrocks. Lors de la diffusion de l'émission, ces derniers ont notamment pointé du doigt un débat entre deux personnalités d'extrême droite qui permettait à Marine Le Pen, elle-même surprise de voir Patrick Buisson débarquer, de paraître plus raisonnable et raisonnée.



Pour France 2 cependant, ce procès d'intention n'a pas lieu d'être. Sur deux heures d'émission, "il y a eu Patrick Buisson oui, mais il y a aussi eu la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem (...) ou encore Patrice Bessac, maire communiste de Montreuil. C'est quand même très varié, non ?", s'est défendu Alix Bouilhaguet. Et de conclure que la chaîne "assume totalement" et que "si c'était à refaire, on le referait".

Buisson fait le bad guy, donc Marine Le Pen apparaît raisonnable et pondérée face à lui… — Samuel Laurent (@samuellaurent) February 9, 2017

La stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen par France2 : lui coller en face un mec encore pire qu'elle. #Buisson #LEmissionPolitique — Christophe Conte (@christopheconte) February 9, 2017