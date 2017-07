et Claire Gaveau

publié le 07/07/2017 à 08:27

Le retour du jour de carence marque-t-il l'ancrage à droite du quinquennat d'Emmanuel Macron ? "Il n'y a pas besoin de le prouver", réagit immédiatement Benoît Hamon au micro de RTL. Jeudi 7 juillet, le gouvernement a en effet annoncé le rétablissement du jour de carence, mesure mise en place par Nicolas Sarkozy en 2012 avant qu'elle ne soit supprimée sous François Hollande, en 2014.



"On fait des économies sur les gens qui partent en maladie. Dans la plupart des grandes entreprises, c'est compensé financièrement", explique-t-il. Selon l'ancien candidat à l'élection présidentielle, le problème est ailleurs : "J'aimerais que l'État s'attaque à la question de la souffrance au travail, au burn-out. De nombreux arrêts maladies pourraient être expliqués par la pression qui pèse sur le personnel".



Lors de son annonce, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a expliqué vouloir lutter contre l'absentéisme grâce à ce rétablissement : "Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l'absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d'une partie d'entre eux (...), il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an".