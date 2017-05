Jean-Louis Borloo est l'invité de RTL Matin

publié le 03/05/2017 à 18:05

Jean-Louis Borloo a exhorté ses "amis du centre et du centre droit", "la droite française" et ses "amis de gauche" à ne pas "hésiter" à voter pour Emmanuel Macron, mettant en garde contre le vote blanc, dimanche 7 mai. "Vous savez 'M. Blanc', il n'est pas candidat à l'élection (...) La vérité c'est que vous devez choisir", a lancé l'ancien président de l'UDI sur France Inter. "Je comprends la frustration de ceux qui ont eu d'autres candidats au premier tour mais on est à un moment parfaitement grave et historique. C'est la mère des batailles et il faut absolument s'engager", a souligné l'ancien ministre.



Quelques jours auparavant, il a lui-même annoncé s'engager "à fond" derrière Emmanuel Macron, après être resté trois ans "en retrait total de la vie politique". "Quand j'entends mes amis du centre et du centre-droit hésiter à l'élection présidentielle en ne réalisant pas que le Front national depuis sa création les a désignés comme étant la cible prioritaire et absolue (...), enfin c'est le syndrome de Stockholm !", s'est exclamé Jean-Louis Borloo.

S'adressant ensuite à ses "amis de gauche, qui défendent la paix, la fraternité, la lutte contre les discriminations", il a rappelé que Jean-Luc Mélenchon "est allé lui-même" affronter" Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais aux législatives de 2012. "À la mère des batailles, il serait absent de cette bataille ?". "Que la droite française comprenne que si Marine Le Pen est élue, ou si elle fait un très gros score, c'est eux qui seront liquidés aux législatives et leur famille politique sera liquidée", a-t-il enfin déclaré. "Moi je suis un des leurs et je leur dis 'vraiment, n'hésitez pas dimanche prochain'".

