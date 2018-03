publié le 25/07/2016 à 07:41

Le gouvernement est sous pression. Les accusations de mensonge ne cessent de se faire entendre dans le débat public à propos du dispositif de sécurité qui était en place sur la Promenade des Anglais lors de l'attentat du 14 juillet à Nice. Le conflit entre l'opposition et l'exécutif est monté d'un cran dimanche 24 juillet avec les allégations portées par une policière municipale, Sandra Bertin, responsable du centre de vidéosurveillance de Nice. Elle affirme ainsi que le ministère de l'Intérieur lui a expressément demander de modifier son rapport afin de faire état d'une présence de la police nationale a des endroits clés du lieu de l'attaque. En réponse à ces accusations, Bernard Cazeneuve a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation.



Alors que la place Beauvau est directement en cause dans cette affaire, l'autorité judiciaire s'est mêlée à la polémique pour défendre l'action du gouvernement. François Molins, le procureur de Paris, a ainsi affirmé que c'est sous sa "seule autorité et pour les besoins de l'enquête en cours que le 15 juillet, deux brigadiers chefs ont été envoyés au CSU de Nice". L'enquête "relève exclusivement de l'autorité judiciaire", a aussitôt confirmé le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas.



>> L'interview de Jean-Jacques Urvoas est à suivre en direct sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr à partir de 7h48