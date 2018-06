Gabriel Attal : "Un discours lisse, bien mené", estime Alexis Brézet

et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/06/2018 à 19:15

Prime d'activité, élections municipales... Le député des Hauts-de-Seine et porte-parole de La République En Marche (REM) Gabriel Attal était l'invité de l'émission Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 10 juin. Le parlementaire a répondu aux questions d'Olivier Bost de RTL, d'Adrien Gindre de LCI et d'Alexis Brézet du Figaro.





Pour Alexis Brézet, la fonction de porte-parole de parti est "un job qui n'est pas facile", estimant que Gabriel Attal a tenu un "discours lisse, bien mené", manquant toutefois un peu "d'aspérités". Même son de cloche du côté d'Adrien Gindre, qui juge qu'il "n'était pas question de se mouiller". Pour Olivier Bost, il y a un "discours global parfaitement construit".

Au cours de son interview, Gabriel Attal a défendu la prime d'activité. "Au fond, c'est la doctrine Macron, 'il faut arrêter de distribuer de l'argent qui ne sert à rien. C'est du libéralisme", analyse Alexis Brézet.

"C'est une manière de dire 'on ne peut pas avoir une politique d'arrosage gratuit, vous allez tous revenir bosser et tous avoir un revenu suffisant'. Il défend la prime d'activité, qui vise à rendre le retour à l'emploi plus attractif que le chômage", renchérit Adrien Gindre.