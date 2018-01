publié le 23/01/2018 à 06:35

Quel est le niveau de la menace terroriste en France ? Que doit décider l'État face aux jihadistes français qui souhaitent rentrer au pays ? Que va permettre la création d'un parquet national antiterroriste ? Pour répondre à ces questions, le procureur de la République de Paris, François Molins, est l'invité exceptionnel de RTL, ce mardi 23 janvier. Il répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux et d'Yves Calvi de 7h35 à 8 heures.



Une interview alors que s'ouvre demain le procès de Jawad Bendaoud. Ce procès sera le premier en lien avec les attentats du 13 novembre 2015 perpétrés à Paris et Saint-Denis.

De plus, François Molins a mis en garde lundi contre les "conséquences désastreuses" d'un accès restreint aux données de connexion dans le cadre d'enquêtes antiterroriste, appelant à trouver un équilibre entre "sûreté" et "protection de la vie privée".

7h52 - "504 détenus terroristes islamistes sont en ce moment en prison".



7h51 - Combien de personnes sont revenues de la zone irako-syrienne ? "Un peu moins de 180" depuis le début du conflit, a compté François Molins.



7h47 - "Il n'est pas exclu d'avoir des participations de femmes et de mineurs" dans des combats terroristes. "Il faut inventer des dispositifs de prise en charge des enfants qui ont vécu dans des conditions qui ne sont pas normales, qui ont assisté à des décapitations, qui voient des armes à la maison tous les jours."



7h44 - "Est-ce qu'on ne souhaiterait pas juger des étrangers s'il commettait des exactions sur notre sol ?", s'interroge François Molins, lorsque la question sur le jugement des terroristes français basés à l'étranger est posée. "J'aimerais aller interroger des Français emprisonnés en Irak."



7h40 - Combien de Français et Françaises sont en prison ou dans des centres de détention en Irak ? "Moins d'une centaine", répond François Molins.



7h39 - "La menace (sur le territoire français) n'est pas moins élevée, elle est diffuse", assure le procureur de la République sur RTL.



7h38 - "On assiste à un phénomène de délitement du califat", estime François Molins. "Ce n'est pas parce que Daesh va tomber en Irak et en Syrie, que la situation sera réglée."



7h35 - Les dernières informations sur la menace terroriste en France font état de l'arrestation d'un homme prêtant allégeance à l'État islamique dans le Gard. François Molins confirme : "Un certain nombre d'éléments permettent de penser que quelque chose se préparait, on est confrontés à une menace qui a muté. Des gens pas connus des services de renseignement."



7h34 - François Molins est l'invité exceptionnel de RTL. Le procureur de la République de Paris répond aux questions d'Elizabeth Martichoux et Yves Calvi.