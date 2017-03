François Bayrou était l'invité de RTL

publié le 23/03/2017 à 07:05

Cela aura été l'un des multiples rebondissements de cette campagne électorale. Le 22 février dernier, le centriste renonçait à la course à l'Élysée et proposait à Emmanuel Macron une alliance, aussitôt acceptée par le candidat d'"En Marche". François Bayrou qui dit miser sur "le changement" incarné par l'ex-locataire de Bercy, répondait aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.



L'emblématique maire de Pau et président du MoDem qui a également récemment annoncé qu'il ne serait pas non plus candidat aux élections législatives qui se tiendront les 11 et 18 juin prochains, ne ménage pas ses efforts pour tenter de fédérer autour d'Emmanuel Macron. Interrogé sur BFM TV dimanche 19 mars, François Bayrou a fait valoir qu'"Il n'y a qu'une majorité cohérente en France, c'est une majorité centrale et elle n'a jamais été essayée".