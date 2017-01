François Bayrou est l'invité de RTL

INVITÉ RTL - François Bayrou répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux sur RTL dès 7h45.

Crédit : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Le maire de Pau, François Bayrou

par Elizabeth Martichoux , Ambre Deharo publié le 02/01/2017 à 06:27

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Peu avant la fin de l'année, le Canard Enchaîné révélait que François Fillon aurait proposé une sorte d'accord secret à François Bayrou, dans le but principal d'affaiblir la candidature d'Emmanuel Macron. L'hebdomadaire avançait que les deux hommes se seraient rencontrés discrètement le 6 décembre dernier dans la perspective d'une possible alliance en vue de l'élection présidentielle de 2017.



François Bayrou aurait donc le choix entre deux options : celle où il se rallierait au candidat LR avant le premier tour, renonçant à une quatrième candidature et obtenant en échange assez de circonscriptions pour le Modem afin de créer un groupe parlementaire; et celle où il se lance et fait campagne jusqu'au soir du premier tour et annonce alors qu'il soutient François Fillon. Cette option étant préféré par le camp Fillon qui cherche à diminuer l'impact de la candidature de l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande qui pourraient attirer les votes des déçus d'Alain Juppé et du Modem.



Pour l'instant, le maire de Pau entretient le mystère autour d'une possible candidature à la présidentielle. Lui qui pour l'instant n'aurait pas répondu aux propositions de François Fillon.



>> François Bayrou répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une nterview à suivre sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.