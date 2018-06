Emmanuel Macron reçu par le pape François le 26 juin lors d'une visite officielle

et AFP

On connaît enfin la date de la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François. Le chef de l'État sera reçu par le souverain pontife lors d'une visite officielle au Saint-Siège le 26 juin prochain.



"Au cours de ce déplacement le président de la République sera reçu en audience par Sa Sainteté le pape François, puis s'entretiendra avec le cardinal secrétaire d'État, Monseigneur Pietro Parolin", précise l'Élysée dans un communiqué.

Une visite pour la fin juin avait été annoncée par le Vatican au mois de mai. Durant ce déplacement, Emmanuel Macron sera également "accueilli à Saint-Jean du Latran lors d'une cérémonie marquant son titre de premier et unique chanoine d'honneur de cette basilique" d'après le communiqué.

Le président français avait part en novembre dernier de sa volonté de prendre possession de ce titre de premier et unique chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape à Rome, une tradition qui remonte à Henri IV.





Le pape François avait félicité Emmanuel Macron pour son élection, il y a un an, en évoquant la "tradition chrétienne" de la France qui est appelée à défendre "une société plus juste".