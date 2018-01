Emmanuel Macron attendu sur les lieux des attentats de janvier 2015 ce dimanche

publié le 06/01/2018 à 02:17

C'était il y a trois ans. Le 7 janvier 2015, les locaux de Charlie Hebdo étaient la cible d'une attaque qui a fait 11 morts. Cet attentat sera suivi de deux attaques similaires, à Montrouge et à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, dans les deux jours suivant. À l'heure des commémorations qui se tiendront ce week-end du 6 janvier 2018, Emmanuel Macron se rendra ce dimanche 7 sur les lieux des attaques perpétrées à Paris, selon le Journal du dimanche.



D'après le média, le président de la République déposera des gerbes de fleurs devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Il se rendra ensuite devant la fresque en hommage à Ahmed Merabet, boulevard Richard Lenoir. Le policier avait trouvé la mort le 7 janvier 2015.

17 personnes ont été tuées entre le 7 et le 9 janvier 2015 : onze personnes dans les locaux de Charlie Hebdo. Les deux terroristes ont ensuite abattu Ahmed Merabet au cours de leur fuite avant d'être tués deux jours plus tard par le GIGN. Le 8 janvier, un troisième terroriste a tué la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge avant de faire quatre morts lors d'une prise d'otages à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Lui aussi sera abattu par les forces de l'ordre.

Des commémorations prévues

Samedi 6 janvier aura lieu un hommage. De nombreux soutiens de Charlie Hebdo vont se rassembler aux Folies Bergères à Paris, pour une après-midi de débats et un spectacle en soirée. L'événement, intitulé Toujours Charlie !, est organisé par le Printemps républicain, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le Comité Laïcité République, trois associations très actives dans le combat laïque. D'après le JDD, un concert mené par Élodie Frégé, Cyril Mokalesh et le groupe No One is Innocent aura lieu dans la soirée.





Quelque 1.500 personnes sont attendues, parmi lesquelles des politiques, dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls, la fondatrice des Femen Inna Shevchenko, l'écrivaine bangladaise Taslima Nasreen ou la philosophe Elisabeth Badinter. Charlie Hebdo sera notamment représenté par son rédacteur en chef Gérard Biard et sa directrice des ressources humaines Marika Bret. Mais d'autres membres de l'équipe ne seront pas là "pour des raisons de sécurité", selon un organisateur.