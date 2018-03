Dominique de Villepin fait la leçon à Emmanuel Macron

publié le 18/03/2018 à 20:24

Retraités, auteurs russes au Salon du Livre... Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 18 mars, Dominique de Villepin s'est longuement exprimé à propos de la politique exercée par Emmanuel Macron au sommet de l'État. Et ne s'est pas privé de faire la morale au président de la République au micro de RTL.



Pour Christophe Jakubyszyn, du service politique de LCI, "on a eu le droit à une leçon de Villepin à Macron, et c'était assez intéressant car il expliquait qu'il a réussi à incarner l'autorité mais il nous dit, notamment sur les retraités, 'attention de ne pas paraître arrogant'", note le journaliste.

Pour Alexis Brézet, du Figaro, cette leçon de morale est "le meilleur moyen pour que Macron ne fasse pas appel à lui". Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL trouve la situation assez ironique. "C'est intéressant de la part de celui dont on dit qu'il était arrogant au temps où il était aux affaires".

À présent, l'ancien premier ministre de Jacques Chirac a changé son fusil d'épaule, et met en garde Emmanuel Macron. "Faites attention au style, mais aussi au fond", traduit Benjamin Sportouch.