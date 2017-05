Christian Estrosi quitte la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

publié le 08/05/2017 à 19:41

Il s'en va retrouver son fauteuil de maire de Nice, moins d'un an après l'avoir quitté. Président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), Christian Estrosi a annoncé ce lundi 8 mai qu'il reprenait la mairie de Nice dans les prochains jours. Il avait quitté sa fonction de maire en juin 2016. Le maire de Nice, Philippe Pradal, a donné sa démission ce lundi 8 mai.



Amour de sa municipalité ou ambitions ministérielles ? Christian Estrosi est catégorique : "Ma seule ambition, c'est de servir ma ville et ma Région, pas d'entrer au gouvernement", a-t-il déclaré ce lundi 8 mai en réunion publique de la majorité Nice Ensemble. Son nom figurait pourtant parmi les potentiels membres de la nouvelle équipe d'Emmanuel Macron et de celui ou celle qu'il désignera bientôt Premier ministre.

Dès la semaine prochaine, je démissionnerai de la Présidence de la Region Provence-Alpes-Côte d'Azur pr redevenir Maire de la @VilledeNice. pic.twitter.com/46t3DuyFwR — Christian Estrosi (@cestrosi) 8 mai 2017