publié le 25/06/2017 à 14:52

"Il ne faut pas laisser se reconstituer une jungle à Calais." Tel est le message délivré par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb vendredi 23 juin, tandis que la ville portuaire du Pas-de-Calais a vu un retour de migrants neuf mois après le démantèlement de la friche. Une ambition de la même teneur est répétée par le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, sur le plateau du Grand Jury ce 25 juin. "Près de 7.000 personnes étaient entassées et vivaient dans des conditions d'inhumanité totale", argue-t-il sur RTL.



"Nous disons 'il ne faut pas créer un nouveau centre sur Calais' par contre, ces femmes et ces hommes qui sont sur place, il faut les accueillir dans des centres d'orientation, examiner leurs dossiers", affirme Christophe Castaner, rappelant que Gérard Collomb s'est engagé sous 15 jours à réformer la totalité de la procédure d'examen du droit d'asile.

"Quand on fuit la guerre, quand on fuit la mort, ce n'est pas les obstacles administratifs qui vous empêchent", poursuit le porte-parole du gouvernement. Objectif désormais : "Faire en sorte qu'en six mois tous les dossiers des demandeurs d'asile qui viennent en France soient examinés. S'ils sont réfugiés, il faut les accueillir, les aider, les former, les intégrer, leur donner un travail quand c'est nécessaire après une formation adaptée. À l'inverse, s'ils ne sont pas réfugiés, il faut les reconduire à la frontière."