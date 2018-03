publié le 30/06/2016 à 18:43

Le secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, s'est dit favorable à l'organisation d'un référendum sur la question du cannabis. Il a livré sa position à L'Obs dans un dossier spécial. "Une décision aussi fondamentale ne peut pas être tranchée par une majorité à l'Assemblée nationale mais par un référendum" a-t-il estimé. Le secrétaire d'État explique néanmoins que "la dangerosité et les conséquences sanitaires (du cannabis, ndlr) sont probablement sous-estimées".



Jean-Marie Le Guen s'était déjà prononcé contre la "prohibition" du cannabis". Il estime à titre personnel "qu'il est temps de lever la chape de plomb culturelle et idéologique qui pèse sur ce débat". D'après lui, les discussions seraient bloquées entre une "droite moraliste" qui considère le cannabis comme "une perversion", et une "gauche bobo" qui en ferait un usage "laxiste". Pour sortir de cette impasse, Jean-Marie Le Guen "défend l'idée d'une légalisation réglementée et partielle, avec le maintien de l'interdiction pénale pour les moins de 21 ans".

Des points de vues divers sur la question

La ministre de la Santé Marisol Touraine ne partage pas vraiment la même position. Dans le dossier de L'Obs, elle réaffirme son opposition à une légalisation ou une dépénalisation du produit. "Le cannabis est néfaste pour la santé et la ministre de la Santé que je suis est donc totalement opposée à sa légalisation ou à sa dépénalisation" affirme-t-elle. Également interrogé, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, s'est dit "favorable" à la légalisation du cannabis. Il appelle à en finir avec "les postures morales". Cependant, il précise aussi qu'il se prononce à titre personnel.

Ce n'est pas là, la position de son parti. Sans surprise côté Les Républicains, Bruno Beschizza, le maire d'Aulnay-sous-Bois juge "qu'il ne faut pas lever l'interdit". Là où son homologue écologiste Sevran Stéphane penche en faveur d'une "légalisation contrôlée", pour lever les hypocrisies. "Je connais beaucoup de quadragénaires qui fument, y compris des élus de la République, et qui refusent le moindre débat sur la question" confie-t-il à l'hebdomadaire.