Benoît Hamon : la loi Travail doit être abrogée "parce qu'elle n'est pas bonne"

REPLAY - INVITÉ RTL - Loi Travail, revenu universel et sécurité... Benoît Hamon a détaillé plusieurs points de son programme au micro de Jérôme Florin.

par Jérôme Florin , Clarisse Martin publié le 30/12/2016 à 08:55

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le primaire de la Belle Alliance Populaire approche. Les 22 et 29 janvier 2017, les Français désigneront le candidat de la gauche à l'élection présidentielle parmi 7 prétendants, dont Benoît Hamon. Dans cette optique, le député des Yvelines a détaillé plusieurs mesures qu'il souhaiterait appliquer, si d'aventure il accédait à l'Élysée.



En matière de travail, il est partisan d'une abrogation de la loi portée par Myriam El Khomri, décriée par une large partie de la gauche. L'ancien ministre de l'Éducation nationale estime entre autres qu'elle "n'améliore par la dignité des salariés, leur situation ou tout simplement leur pouvoir d'achat". Dans cette matière, le candidat à la primaire défend l'instauration d'un revenu universel pour tous, afin d'accompagner la réduction du temps de travail, nécessaire pour répondre à la question du partage du travail, explique-t-il.



Très présent sur les questions sociales, Benoît Hamon l'est en revanche moins sur celles touchant à la sécurité. À ce sujet, il prône le rétablissement de la police de proximité, "qu'a supprimée Nicolas Sarkozy", souligne-t-il. Elle est "très précieuse car elle permet de détecter des signaux faibles", comme le renseignement territorial. "On a besoin de renseignement d'hommes, et pas seulement de technologies".

Terrorisme : "On est dans une menace permanente"

Europhile, le parlementaire ne souhaite pas remettre en cause la libre circulation, décriée après l'attentat de Berlin et la découverte du parcours du terrorisme présumé, Anis Amri, qui a traversé pas moins de trois pays de l'Union européenne après l'attentat avant d'être neutralisé à Milan.



"Il y a aujourd'hui des champions, notamment en période d'élection présidentielle, qui vont nous dire qu'avec eux, on aurait évidemment arrêté ce monsieur, comme on aurait sans doute empêché les attentats de Nice et du Bataclan", juge Benoît Hamon, estimant que cela ne correspond pas à la réalité qui est "difficile". "On est dans une menace permanente".