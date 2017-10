publié le 25/10/2017 à 15:07

Le nombre de chômeurs a connu en septembre sa plus forte baisse depuis début 2001 : -1,8 % . Un chiffre qui efface les deux hausses de l’été, à tel point qu’hier soir sur LCI, la ministre du Travail Muriel Pénicaud s’est montrée très optimiste : "On a des signaux encourageants et positifs (…) Si toutes les mesures structurelles qu’on est en train de prendre font leur plein effet (…) il est raisonnable d’envisager un chômage qui baisse à 7%", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Ce qui serait tout à fait historique pour la France depuis bien longtemps."



Éric Heyer, directeur du département analyse et prévisions de l’OFCE, nuance ces propos : "Ce qui est dit, que c’était historique, ce n’est pas vrai. Juste avant la crise économique le taux de chômage était à 7 %, il était légèrement en dessous. On peut y arriver, effectivement (…) Ce n’est pas le plus probable selon moi mais c’est réalisable, dans la mesure où aujourd’hui, depuis deux ans, le chômage baisse d’un demi point par an (…) Si on continue à faire cette baisse d’un demi-point par an, en cinq ans ça fait deux points et demi, neuf et demi moins deux et demi, vous êtes à vos sept", calcule-t-il.

Cependant, il indique que "le chômage risque d’un peu moins baisser contrairement à ce qu’espère le gouvernement, parce qu’il y avait beaucoup de dispositifs qui permettaient, à croissance donnée, de créer beaucoup d’emploi", citant notamment les primes à l’embauche, le CICE, le pacte de responsabilité. "Ces dispositifs ont disparu. Les effets seront moindres sur l’emploi dans les années à venir que par le passé."