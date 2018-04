publié le 23/04/2018 à 14:39

La République En Marche peut-elle échapper à une fronde parmi ses députés ? C'est la question qui plane au-dessus des têtes de Christophe Castaner, le secrétaire général du mouvement et Richard Ferrand, le chef de file des députés de la majorité.



La loi asile et immigration est venue fissurer l'entente cordiale entre les membres du parti, fondé quelques mois avant l'élection présidentielle. Le député Jean-Michel Clément, ancien socialiste qui a rejoint le mouvement macroniste, a quitté le groupe à l'Assemblée nationale, après avoir voté contre le projet de loi.

"Afin d'éviter que mon vote nourrisse quelques interprétations ambiguës ou farfelues, d'où qu'elles viennent, j'ai décidé de me mettre en congé du groupe parlementaire La République En Marche à compter de ce jour", a-t-il indiqué. Il est le seul député REM a avoir voté contre le projet de loi. 14 autres se sont abstenus.

Une solidarité entre les députés et les ministres ?

L'entourage de Richard Ferrand, cité par Le Figaro, indique que "sur chaque texte, il y a des débats en interne et une position est arrêtée démocratiquement. En votant contre un projet de loi, on ne respecte pas la démocratie interne du groupe et donc on s'autoexclut".



Pour éviter le risque d'appel d'air avec le départ de Jean-Michel Clément, la ligne imposée par Emmanuel Macron est sans cesse rappelée : "Nous sommes la majorité et le gouvernement qui faisons ce que nous avions dit que nous ferons". Mais un projet du président de la République prédit dans le journal qu'"à un moment, il va falloir que l'on aille vérifier, au-delà des indicateurs économiques, que tout ce que nous engageons améliore véritablement la vie de nos concitoyens".



Cependant la prudence est de mise au sein du parti. En juillet dernier, lors du vote des statuts du parti, un début de fronde s'était fait entendre, et aussitôt décrédibilisé par Christophe Castaner.