publié le 07/06/2018 à 21:12

Édouard Philippe dément vouloir réduire les dépenses sociales de 7 milliards d'euros. Interrogé à propos des informations révélées par le Canard enchaîné lors d'une interview sur LCI jeudi 7 juin, le Premier ministre a assuré que la question n'est pas "de savoir s'il faudrait réduire de tant, ou augmenter de tant, les aides sociales".



Il a en revanche estimé que le système d'aides sociales, "auquel les Français sont attachés", ne fonctionne pas. "Je me pose la question de savoir comment on peut passer d'une logique où on donne des droits et on distribue de l'argent à une logique où on accompagne individuellement les personnes et où on investit dans leurs compétences pour qu'ils retrouvent une activité ou un emploi", a-t-il ajouté.

Pour Édouard Philippe, la question mérite d'être posée, "non pas par le biais du combien (...) mais du 'Est-ce que ça permet d'obtenir l'effet qu'on recherche ?'".

La ministre de la Santé Agnès Buzyn avait déjà démenti l'information du Canard enchaîné mercredi 6 juin sur RTL. "Personne ne m'a demandé de trouver 7 milliards d'euros", affirmait-elle. Le 29 mai, Gérald Darmanin avait en revanche jugé au micro de RTL qu'il y avait "trop" d'aides sociales en France, tout en assurant ne pas vouloir toucher aux aides sociales individuelles.