Yvelines : un homme condamné pour s'être frotté contre une adolescente

publié le 18/05/2018 à 05:35

Une atteinte sexuelle dont 60% des Franciliennes seraient victimes. D'après les informations du Parisien, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné jeudi 17 mai un homme à une peine d'un an de prison ferme. Il a été reconnu coupable d'avoir suivi et harcelé une adolescente de 16 ans dans le RER A.



Les faits remontent au 21 mars dernier, à la gare de Chatou-Le-Vésinet. La jeune fille se rendait au lycée quand elle est abordée par un inconnu. Après lui avoir posé plusieurs questions, l'homme de 32 ans lui dit qu'elle est "en âge d'avoir une première expérience sexuelle". Mal à l'aise, la lycéenne finit par lui donner son numéro de téléphone avant de monter dans un RER.

À l'intérieur, l'individu se colle à elle contre la barre et lui effleure le sein, avant de tenter de se glisser derrière elle. Un autre passager intervient et accompagne la jeune fille jusqu'à son lycée. Depuis, cette dernière souffre de "troubles de l'humeur et pense même au suicide", rapporte le Parisien.

"Je croyais que je pouvais la toucher"

Alertés par la famille de l'adolescente, les policiers du commissariat de Saint-Germain-en-Laye arrête l'individu grâce aux images de vidéosurveillance de la gare et aux données de géolocalisation de son téléphone. Interrogé par le tribunal correctionnel de Versailles, l'homme se défend d'avoir agressé la jeune fille. "J'ai été un peu lourd avec elle (...). Je croyais que je pouvais la toucher. C'est toujours un peu compliqué avec les filles", a-t-il déclaré.



Selon le quotidien, ce peintre en bâtiment avait déjà été condamné à plusieurs reprises, pour "violence", "violence conjugal" et "vol". Un expert psychiatrique a estimé qu'il représentait "un danger social".