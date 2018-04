publié le 04/04/2018 à 14:43

"Bonsoir Messieurs Dames, on est au Carrefour de Évry Courcouronnes et on a des rats qui jouent sur des palettes de pains". Un client qui faisait ses courses au Carrefour Évry 2 (Essonne) a dégainé son téléphone portable pour immortaliser, samedi 31 mars, deux petits rats en train de se promener sur les chariots à pain, au rayon boulangerie du magasin.



Baki, 31 ans, est l'auteur de la vidéo. Il a jugé utile de partager cette vidéo pour alerter la direction du magasin. "Avec la leptospirose, cela peut s’avérer très grave. Les rats sont en contact direct avec les surfaces sur lesquelles on pose les aliments. Durant cinq minutes au moins, ils étaient là, à courir entre les palettes", dit-il au Parisien.



Cet incident est d'autant plus relayé qu'il est le deuxième du type au magasin Carrefour Évry 2 en un peu plus d'un mois. Fin février, un homme avait trouvé une famille de souris dans une gigoteuse pour enfant. La direction du magasin a présenté ses excuses pour ces deux incidents.