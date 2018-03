Tags "anti-flics" à Paris : une étudiante de la Sorbonne mise en examen

publié le 29/10/2016 à 06:15

Du nouveau dans l'enquête sur les tags contre les policiers découverts mi-octobre dans les couloirs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. D'après les informations du Parisien, une étudiante en philosophie a été mise en examen le 28 octobre pour "apologie d'atteintes à la vie", et "dégradation de biens publics". Elle avait été interpellée deux jours plus tôt, et placée sous contrôle judiciaire.



À la suite de la découverte le 11 octobre de ces quatre tags, le syndicat de policiers Alliance avait publié sur sa page Facebook des photographies des inscriptions en question : "Frapper vite, frapper fort, un bon flic est un flic mort", pouvait-on lire notamment. "J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'ils ferment le cercueil d'un flic", disait un autre. Les tags avaient été découverts dans les locaux de l'université situés rue de Tolbiac, dans le XIIIème arrondissement de Paris. Bernard Cazeneuve avait annoncé dans la foulée qu'il portait plainte, affirmant que de telles inscriptions étaient "constitutives d'apologie de crimes contre des policiers". Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne.

Des messages "aux antipodes des valeurs" de la Sorbonne

De son côté, l'université avait décidé de porter plainte à la suite de messages qu'elle qualifiait d'"intolérables à l'encontre des fonctionnaires de police (...) aux antipodes des valeurs qu'elle défend". La découverte de ces tags coïncidait avec les rassemblements de centaines de policiers devant les commissariats de France afin de protester contre l'agression de deux de leurs collègues à Viry-Châtillon (Essonne) trois jours plus tôt.