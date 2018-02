publié le 21/02/2018 à 21:40

Patrice Courtoy, un habitant de Chamalières dans le Puy-de-Dôme a créé dans son jardin un lieu pour le moins surprenant. À quelques pas de la circulation, il a aménagé un espace dédié à la source des Roches qui passe sous sa propriété, raconte La Montagne.



"C’était un devoir. Mon but était de faire revivre cette source. Ce site sacré fait partie de notre patrimoine. C’est un lieu d’apaisement, de calme et de sérénité. Il y a environ 2.000 ans, des milliers de Celtes venaient ici remercier dieux ou déesses de les avoir guéris en jetant dans l’eau de la source, des ex-voto", explique-t-il au quotidien.

Çà et là différents espaces dédiés à la source : l'un héberge des poissons rouges et quelques roseaux, l'autre se trouve à 1m 30 de profondeur. L'eau qui sort de terre à 21 degrés aurait des vertus médicinales affirme Patrice Courtoy à La Montagne. "J’en bois quasiment tous les jours. Je me baigne parfois. Elle a des vertus tonifiantes, digestives, soulage douleurs et rhumatismes, et favorise la cicatrisation des plaies", avance-t-il.

C'est en 1992 qu'il a commencé les travaux de forage dans sa propriété, pour redonner vie à la source, en faisant intervenir une société spécialisée. À 33 mètres sous terre, il avait alors trouvé des traces de l'eau minérale. Et depuis, patiemment, il continue d'aménager l'espace. Son rêve, faire couler l'eau "jusqu'à la rue pour que tout le monde puisse en profiter", explique-t-il à La Montagne. "Loin de moi l’idée d’en refaire un lieu de culte… mais là, se produisent des choses étranges", termine-t-il.