publié le 11/06/2018

Les faits se sont déroulés lundi 11 juin à Paris, et sont rapportés par la chaîne BFMTV. Après le déclenchement d'une alarme aux alentours de 8 heures au Centre de valorisation des Ressources humaines, plusieurs policiers sont intervenus. Ce site est une antenne du ministère de la Transition écologique et solidaire située dans le XIIIe arrondissement de la capitale, non loin de la Porte d'Ivry,



Pour accéder aux lieux, l'un des intervenants a dû escalader le portillon clos. Mais pendant la manœuvre, le fonctionnaire de police s'est transpercé la main sur un pic anti-escalade.

Gravement blessé, le gardien de la paix a dû être transporté à l'hôpital en urgence pour y subir une opération, précisent nos confrères de BFMTV. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident, confiée au commissariat du XIIIe arrondissement.