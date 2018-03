Nord : elle reste six jours avec le cadavre de son compagnon chez elle

publié le 31/03/2018 à 20:27

Lorsque son compagnon est décédé le 9 mars dernier, à leur domicile, une habitante de Valenciennes s'est rendu à la mairie pour indiquer qu’elle n’avait pas les moyens de payer l’enterrement, comme le rapporte La Voix du Nord.



Cependant, la mairie exige qu'une preuve soit apportée pour justifier de la non capacité à financer la mise en bière. Dans ce cas, une enquête peut donc être menée pour qu'une décision soit prise. Et légalement, elle peut durer jusqu'à six jours.

C'est donc au bout de ces six jours que le corps du défunt a été pris en charge par les pompes funèbres. Jusque-là, la veuve devait supporter de vivre avec le corps sans vie de son compagnon.

Toujours selon le quotidien local, il a été inhumé dans une fosse pleine terre, au cimetière Saint-Jean à Valenciennes. L’endroit est fourni gracieusement par la mairie pour une durée de cinq ans. Les ossements sont ensuite déplacés vers un ossuaire municipal. Les villes passent des conventions avec des entreprises de pompes funèbres pour ce type d’enterrement afin de venir en aide aux plus démunis.