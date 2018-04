publié le 21/04/2018 à 21:46

L'enquête avance sur le meutre d'Alicia, 14 ans, dont le corps avait été retrouvé jeudi 19 avril dissimulé dans un lit-coffre dans un appartement de Beauzelle, près de Toulouse. Un homme de 19 ans, le locataire de l'appartement, a été mis en examen ce samedi 21 avril pour des "chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et de viol commis sur un mineur de 15 ans", rapporte La Dépêche du Midi.



Le petit ami de la victime, âgé de 17 ans, avait dans un premier temps été placé en garde à vue, avant d'être mis hors de cause. Il se trouvait dans l'appartement lorsque la police, alerté par le père et la belle-mère d'Alicia, a trouvé la jeune fille, dévêtue, étranglée par des câbles électriques et bâillonnée.

Le procureur de la République, Pierre-Yves Couilleau a indiqué que le décès de l'adolescente est "la conséquence d'une asphyxie secondaire à une strangulation et/ou une suffocation". Retrouvée en arrêt cardio-respiratoire, Alicia est décédée quelques heures plus tard, à son admission à l'hôpital de Purpan situé à Toulouse.



Le principal suspect mis en examen a été placé en détention provisoire, après avoir été présenté à un juge d'instruction.