Le journal de 7h30 : début du procès des meurtriers présumés de Sophie Lionnet

publié le 19/03/2018

Patrick Lionnet va assister ce lundi 19 mars au premier jour du procès des meurtriers présumés de sa fille Sophie Lionnet. Six mois après la découverte du corps calciné de la jeune fille au pair, le procès de ses anciens employeurs s'ouvre à Londres.



Devant la cour criminelle de l'Old Bailey dans la capitale anglaise. Ouissem Medouni, 40 ans, et Sabrina Kouider, 35 ans, nient avoir tué la jeune fille, âgée de 21 ans au moment des faits, et originaire de Troyes. Ouissem Medouni a plaidé coupable d'entrave à la justice pour avoir tenté de se "débarrasser" du corps "en le brûlant", selon les termes retenus pour ce chef d'inculpation.



Les deux Français ont été placés en détention depuis que la police britannique a découvert le cadavre de la jeune fille. Les autorités avait été alertées par des voisins, intrigués par une épaisse fumée en provenance de l'habitation du couple, située dans le quartier de Southfields, dans le sud-ouest londonien.

