publié le 30/03/2018 à 08:26

Les deux clans Hallyday sont de retour au tribunal, ce vendredi 30 mars, après le report de la première audience à Nanterre il y a quinze jours. La veuve du chanteur, Laeticia, avait été priée de fournir plus de détails sur le trust dans lequel son mari a placé toute sa fortune. Ses avocats d’un côté, ceux de David Hallyday et Laura Smet de l’autre, se retrouvent à 14 heures.



Le tribunal ne va pas trancher cet après-midi la question de l’héritage. Il n’est pas saisi pour cela même si, effectivement, la succession va faire l’objet d’un grand déballage, que ce soit du côté des avocats de Laura et David ou de celui de la défense de Laeticia. Deux camps devenus totalement irréconciliables qui restent sur leurs positions. Adversité qui donne encore plus de poids à la décision qui sera rendue, à savoir le point central : la mise sous séquestre des biens du chanteur, le blocage de son patrimoine immobilier, les deux maisons de Los Angeles, la villa de Saint-Barthélemy et celle de Marne-la-Coquette.

Les deux aînés de Johnny Hallyday demandent cette mesure conservatoire dans l’attente du règlement de la succession. Les avocats de Laeticia répliquent que la volonté constante du chanteur a été de mettre à l’abri matériel sa dernière épouse ; c’est pour cela qu’il avait placé toute sa fortune dans un trust financier américain dont les juges vont examiner la validité. Mais quelle que soit leur décision, l’affaire va continuer devant les tribunaux. Procédure qui pourrait durer une dizaine d’années.

À écouter également dans ce journal

- Nordahl Lelandais a avoué avoir tué le caporal Arthur Noyer en avril 2017. Il avait jusqu’à présent juste reconnu l'avoir pris en stop. L'ancien militaire, également mis en examen pour la mort de la petite Maëlys, est aussi soupçonné d'une dizaine d'autres disparitions.



- Les salariés de Carrefour veulent frapper fort, en bloquant les magasins ce samedi 31 mars. Le samedi du week-end de Pâques est le deuxième plus gros jour de l'année, après Noël, pour le distributeur. Une grève pour protester contre le plan social annoncé en janvier : des milliers d'emplois supprimés et une baisse inédite de la participation. Michel Enguelz, délégué Force Ouvrière, témoigne au micro de RTL.



- Troisième jour de grève en un mois chez Air France. Les syndicats, tous métiers confondus, réclament toujours une hausse des salaires. La direction prévoit huit vols sur dix sur les longs courriers. Sept vols sur dix sur les moyens courriers, au départ et à destination de Roissy Charles de Gaulle.



- Il y a une semaine, une dame de 85 ans, Mireille Knoll était sauvagement tuée dans son appartement. Le parquet a retenu le mobile antisémite, ce que doit encore confirmer l'enquête. On en sait plus sur le profil de l’un des deux suspects.



- Et on finit par le chiffre du jour : 14.500, c'est le nombre de tonnes de chocolat que les Français ont consommé. 4% des ventes annuelles se font à cette période. Les artisans chocolatiers vont avoir beaucoup de travail ce week-end, comme en témoigne Marc Pignot.