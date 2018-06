Le journal de 6h30 : deux attentats déjoués ces derniers mois en France

publié le 15/06/2018 à 07:04

Deux attentats ont été déjoués ces derniers mois en France. Avec des arrestations récentes et une autre plus ancienne. Les projets visaient des homosexuels et un club libertin. Les éléments saisis en perquisition ne laissent guère de place au doute.



Deux hommes de 21 et 22 ans, soupçonnés de préparer un attentat, ont été mis en examen mardi 12 juin par un juge antiterroriste pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et écroués. Ils avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Paris ouverte le 6 juin. L’un des suspects est de nationalité française, l'autre est né en Russie.

"Leur projet reste mal défini à ce stade, mais des éléments laissent penser qu'ils envisageaient de s'en prendre à des homosexuels", ont indiqué des sources proches de l'enquête. Selon nos informations, l'acte n'était pas imminent et la communauté homosexuelle était une cible parmi d'autres.

À écouter également dans ce journal :

Fait divers : les parents d'Inass, rattrapés 31 ans après avoir abandonné le corps de leur fille au bord de l’A10, ont été mis en examen à Blois pour meurtre et recel de cadavre. Ils ont été confondus grâce à leur ADN. Ces 2 sexagénaires originaires du Maroc se renvoient la responsabilité de la mort de l'enfant dont le corps avait été retrouvé atrocement mutilé.



Économie : avec 3 milliards d'euros de commandes pour les chantiers de l'Atlantique c'est Noël en plein mois de juin pour les ouvriers de Saint Nazaire. L'armateur MSC vient de leur demander 3 paquebots. Le site, qui a embauché un millier de personnes ces 5 dernières années, ne connaît plus la crise.



Social : grosses tensions en vue lors de l'assemblée générale des actionnaires de Carrefour ce matin. Le groupe est confronté au plus grand plan social de son histoire avec la fermeture de plus de 200 magasins. Et donc des milliers d'emplois supprimés. Et dans le même temps, on apprend que son ancien PDG, Georges Plassat, débarqué l'an dernier, devrait toucher près de 17 millions d'euros, en plus d'une retraite annuelle de 517.000 euros.