publié le 11/06/2018 à 20:16

La mère des deux fillettes retrouvées décédées dans leur chambre d'une caserne de gendarmerie de Limonest, près de Lyon, a été placée en garde à vue lundi 11 juin, a-t-on appris de source proche de l'enquête.



Les corps des deux filles de 3 et 5 ans ont été retrouvés par leur mère dimanche 10 juin. Le père, gendarme à la brigade de Limonest et absent au moment des faits, a été entendu longuement avec plusieurs témoins. Il participait à une course cycliste lors de la mort de ses filles.

Les enquêteurs soupçonnent un empoisonnement des enfants, qui ne présentaient pas de traces de coups. Mais les autopsies réalisées n'ont pas encore permis de déterminer les causes de leur mort. Des analyses toxicologiques sont en cours. L'enquête, initialement ouverte pour "recherche des causes de la mort", a été requalifiée en enquête pour "homicides".

Choquée et hospitalisée après les faits, la mère n'avait pas encore pu être entendue par les gendarmes. Elle est la principale suspecte, et pourrait avoir empoisonné ses deux filles par dépit ou vengeance, le couple étant en instance de divorce.