publié le 21/05/2018 à 18:08

Il y a deux ans jour pour jour, Grégoire Moutaux avait été arrêté à la frontière ukraino-polonaise, en possession de 125 kg de TNT, deux lance-roquettes antichar, cinq fusils d'assaut Kalachnikov et plus de 5.000 munitions, selon les services ukrainiens (SBU).



Repéré en décembre 2015, l'homme originaire de la Meuse était accusé de vouloir perpétrer des attentats sur le sol français, pendant l'Euro de football de 2016. Toujours selon les services secrets ukrainiens, il prévoyait de cibler une mosquée, une synagogue et des centres d'impôts pour montrer son opposition à la politique migratoire de la France, à "la diffusion de l'islam" et à "la mondialisation".

Lors de son arrestation, le Français avait expliqué n'avoir "rien à déclarer". "Je pensais qu'il allait parler mais je me suis retrouvé face à un homme très buté et qui m'a semblé extrêmement obstiné", avait raconté un magistrat de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, qui s'était rendu en Ukraine.

Deux ans plus tard, la justice du pays a rendu son verdict : "La cour a rendu son jugement : six ans de prison", a annoné une responsable du tribunal de la petite ville de Liouboml, en Volynie (ouest de l'Ukraine, ndlr). Grégoire Moutaux, 27 ans, a été reconnu coupable de "préparation d'un attentat terroriste", "détention illégale" et "tentative de contrebande" d'armes et d'explosifs, a précisé la porte-parole du parquet régional.