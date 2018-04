publié le 05/04/2018 à 14:10

Il disait "avoir soif". Une étudiante de 22 ans a été agressée mardi 3 avril à Montbéliard (Doubs) par un sans-abri de 20 ans qui lui réclamait de l'argent pour s'acheter une bière, rapporte le journal L'Est Républicain.



L'étudiante se baladait dans la rue lorsque le jeune homme, visiblement éméché, est passé près d'elle à vélo et lui a réclamé "un euro" pour se payer une bière. Malgré le refus de la jeune femme, il se montre insistant et lui demande d'aller retirer au distributeur.

Il se fait de plus en plus menaçant, jusqu'à frapper la jeune femme à plusieurs reprises à l'arrière du crâne. L'étudiante chute et perd ses lunettes, que l'agresseur ivre écrase, avant de lui faire les poches.

"Deux automobilistes ont vu l’agression, se sont arrêtés, ont pris en charge la jeune femme et ont mis en fuite l’auteur. Ensuite, ils ont alerté nos services", explique un policier au journal local. L'agresseur est interpellé 15 minutes plus tard.



Lors de son audition par les enquêteurs, il reconnaît avoir bu. Sommé de s'expliquer sur la raison pour laquelle il a agressé l'étudiante, il a indiqué avoir "soif". "Je lui demandais seulement un euro." Et d'ajouter : "Elle m’a parlé méchamment."



La jeune femme agressée a reçu 7 jours d'incapacité totale de travail (ITT) et a déposé plainte. Le jeune amateur de bière est convoqué en juillet au tribunal correctionnel, soupçonné de "tentative de vol avec violence et en état de récidive".