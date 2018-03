publié le 30/06/2016 à 00:04

Jugée crédible, l'hypothèse est désormais confirmée. L'analyse d'une des deux boîtes noires du vol MS804 de la compagnie EgyptAir abîmé le 19 mai en mer Méditerranée a confirmé la présence de fumée à bord, peu de temps avant le crash. "Les données enregistrées confirment les alertes du système automatisé de communications de l'appareil (Acars) sur de la fumée dans les toilettes" ainsi qu'à l'avant de la cabine, a annoncé mercredi 29 juin une commission d'enquête dirigée par l'Égypte, ajoutant que "des parties à l'avant de l'avion montrent des signes de détérioration dus à de hautes températures et de la suie".



De précieuses informations qui éloignent la thèse d'un attentat, envisagée dans un premier temps par les autorités égyptiennes, et privilégient celle d'une défaillance technique. L'Airbus A320, parti de Paris jeudi 19 mai pour rejoindre le Caire, s'est abîmé entre le Crète et la côte nord de l'Égypte peu après sa disparition des écrans radar entraînant la mort de 66 personnes - 30 passagers et 10 membres d'équipage - dont 40 Égyptiens et 15 Français.

Ouverture d'une enquête judiciaire en France

Les cartes mémoires "illisibles" des boîtes noires, récupérées "en morceaux", ont été envoyées d'Égypte vers la France afin d'y être réparées. Après avoir été rendues lisibles, les données de l'une d'entre elles, le Flight Data Recorder, avaient été renvoyées mardi 21 juin au Caire pour être "déchiffrées et étudiées" au ministère de l'Aviation civile.

Les enquêteurs français du Bureau enquête et analyse (BEA) ont commencé mardi les travaux pour rendre lisible la mémoire de la seconde boîte noire, le CVR, contenant les conversations du vol. En France, une information judiciaire a été ouverte pour "homicides involontaires", selon le parquet qui avait initié une enquête préliminaire le 19 mai, une procédure classique du fait de la présence de ressortissants français parmi les victimes.