Voici Zsa Zsa, le chien le plus laid du monde

Zsa Zsa a gagné le concours du chien le plus laid du monde, dimanche 24 juin en Californie.

publié le 25/06/2018 à 11:58

Sa langue touche presque le sol, ses filets de bave aussi. Ses dents remontent jusque ses narine. Zsa Zsa, une femelle bouledogue de 9 ans, a été élue "chien le plus laid du monde", ce dimanche 24 juin.



Le compétition avait lieu ce week-end en à Petaluma (Californie). Comme lors des concours traditionnels, les 14 chiens en compétition ont défilé devant un jury. Loin d'être une insulte pour les compétiteurs, le site du New York Times explique que ce concours est une "célébration des chiens" et vise à promouvoir l'adoption. La plupart des chiens en lice étaient en effet placés en chenils avant d'être adoptés. Zsa Zsa, elle, a passé 5 ans dans un élevage intensif puis a été achetée par une association de protection des animaux.

Sa maîtresse, qui lui avait peint les griffes en rose pour l'occasion, a gagné un chèque de 1.500 dollars (environ 1.286 dollars).

Pour l'occasion, la maîtresse de Zsa Zsa lui a peint les griffes en rose. Crédit : JOSH EDELSON / AFP