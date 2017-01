Fah jam, un éléphanteau femelle de 6 mois, avait été gravement blessé en tombant dans un piège. Elle recouvre peu à peu ses facultés de marche.

> En Thaïlande, un bébé éléphant réapprend à marcher grâce à l'hydrothérapie Crédit Image : ROBERTO SCHMIDT / AFP Crédit Média : Ju Apilaporn / AFPTV / AFP

publié le 06/01/2017 à 12:35

Fah jam est une miraculée. En octobre, ce bébé éléphant femelle de six mois avait été retrouvée gravement blessée après être tombée dans un piège aux abords d'un village en Thaïlande. Recueilli pour être soigné par à proximité du jardin tropical de Nong Nooch, l'animal avait tout de même dû être amputé d'une partie de la patte gauche d'une douzaine de centimètres.



Aujourd'hui, grâce aux soins prodigués par les employés du zoo de la région et par un vétérinaire, elle réapprend à marcher grâce à un tout nouveau traitement, l'hydrothérapie. Depuis le 11 novembre, elle est régulièrement plongée dans une piscine où elle réapprend à se servir de sa patte "en nageant pour renforcer sa patte blessée", explique Padet Siridumrong, le vétérinaire qui soigne Fah jam.



Arnaché pour ne pas couler et fermement tenu par les employés du zoo, l'animal a aujourd'hui recouvré la quasi-totalité de ses facultés de marche, selon le vétérinaire.