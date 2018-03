publié le 28/07/2016 à 20:45

Les vidéos de requins sont assez courantes sur internet. Celles de deux squales en train de s'affronter le sont nettement moins. Des pécheurs ont filmé une scène impressionnante au large de la Louisiane. On y voit un requin-tigre de plus de 450 kg, d'après l'auteur de la vidéo, s'en prendre à un requin-marteau de plus de deux mètres de long. Le second semble en bien mauvaise posture et malgré sa taille ne paraît pas faire le poids face à son agresseur.



L'homme qui filme la scène avec une caméra étanche s'appelle Ryan Willsea. Sur Instagram, il raconte qu'il avait attrapé le requin-marteau avec sa canne à pêche, quand le requin-tigre a décidé de jouer les trouble-fêtes en s'attaquant à l'animal. Le requin-tigre compte par ailleurs parmi les espèces les plus dangereuses pour l'homme. Il est classé second dans les attaques de requins envers les êtres humains.