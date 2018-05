publié le 04/05/2018 à 09:15

Des habitants de Hawaï (États-Unis) ont été invités à se mettre à l'abri après l'éruption du volcan Kilauea jeudi 3 mai. Des "vapeurs et de la lave se sont échappées par une fissure (...) dans la zone de Mohala Street" sur la plus grande île de l'archipel, a indiqué l'Agence de défense civile de l'État sur Facebook.



1.700 habitants de la zone concernée ont reçu l'ordre d'évacuer, a indiqué la porte-parole du gouverneur de Hawaï, qui a déclaré l'état d'urgence pour pouvoir mobiliser tous les services et les fonds d'urgence de l'État liés aux catastrophes naturelles. Deux centres d'accueil ont été ouverts, et l'armée de réserve a été mobilisée pour participer aux opérations de secours.

Un panache de cendres a jailli du volcan, selon des photos diffusées par les autorités, et se dissipe en se déplaçant vers le sud-ouest du Puu Oo. Les autorités ont déclaré que l'éruption pouvait contenir des "concentrations potentiellement létales de dioxyde de soufre".

De la lave sortant du sol

La télévision locale a ensuite diffusé des images de lave sortant du sol par une fissure dans la route. "On pouvait sentir le soufre et les arbres brûlant", a décrit Jeremiah Osuna, un résident sur la chaîne KHON2.

Une série de tremblements de terre avaient frappé la zone quelques jours avant l'éruption. L'agence américaine de géologie et sismologie a averti sur son site que "de nouvelles coulées de lave pourraient survenir sans qu'il soit possible de prédire" où elles se produiraient.