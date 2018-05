publié le 09/05/2018 à 14:43

Un exemple de générosité et de simplicité. Une secrétaire d'un cabinet d'avocat new-yorkais a, durant toute sa vie, économisé et investi son modeste salaire afin de léguer, à sa mort, 6.24 millions de dollars à des lycéens défavorisés de Brooklyn.



Tous les jours, pendant 67 ans, Sylvia Bloom faisait le trajet de Brooklyn jusqu'à son cabinet d'avocat à Manhattan, où elle était secrétaire. Pendant sa longue carrière, ses patrons lui demandaient régulièrement d'investir à leur place et, consciencieuse, elle achetait les mêmes actions qu'eux mais avec des montants plus faibles pour s'adapter à son modeste salaire.

Une habitude et une fortune dont ses proches n'avaient pas la moindre idée et qu'ils ont découvert à sa mort. "J'ai réalisé qu'elle avait des millions et qu'elle n'en avait jamais dit un mot" a ainsi déclaré sa nièce au New York Times.

Un mode de vie modeste

Si une partie de sa fortune sera léguée à ses proches, la majorité ira à des étudiants défavorisés de Brooklyn, conformément à sa volonté, grâce à l'association Henry Street Settlement, bénéficiaire du don. L'association travaille avec 60.000 étudiants et propose notamment des infrastructures sportives, une aide médicale et des aides au logement. Le don de 6.24 millions de dollars est d'ailleurs le plus important que l'association ait reçu depuis sa création. 2 autres millions de dollars ont été donnés à d'autres fondations.



Sylvia Bloom a vécu modestement toute sa vie. Elle et son époux louait un appartement Brooklyn alors qu'elle aurait pu "vivre sur Park Avenue" raconte un de ses anciens collègues. "C'était une enfant de la Grande Dépression et elle savait ce que c'était de ne pas avoir d'argent. Elle avait beaucoup d'empathie pour ceux qui étaient dans le besoin et voulait avoir un impact positif" a raconté sa nièce. Un souhait qu'elle a donc réalisé à la fin de sa vie.