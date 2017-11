publié le 15/11/2017 à 08:52

Des milliers de jihadistes ont-ils été exfiltrés de Raqqa ? Alors que le retour des combattants est désormais l'une des principales préoccupations des services de renseignement, un documentaire de la BBC pose de nombreuses questions alors que certains auraient pu prendre la route de l'Europe après la chute de la "capitale" de l'organisation islamique le mois dernier.



Le média britannique retrace le parcours des combattants et de leur famille libérés de Raqqa grâce aux témoignages des chauffeurs de bus et de camions qui ont conduit les jihadistes hors de la ville. Des milliers de personnes auraient pu profiter de ces trajets. "Nous étions 47 camions et 13 bus et certains militants voyageaient avec leur propre véhicule. Notre convoi faisait entre 6 et 7 kilomètres de long, nous avons conduit environ 4.000 personnes", explique l'un des chauffeurs.

La France, un pays en première ligne ?

Et parmi ces 4.000 jihadistes, de nombreux Français auraient été repérés. C'est d'ailleurs la première nationalité citée dans la longue liste des pays représentés. Certains ont pris la direction d'Idlib, à l'ouest de Raqqa. Dans cette ville, les journalistes ont échangé avec Abu Basir Al Faransy, un des combattants français. Selon ses dires, de nombreux combattants ont réussi à quitter la Syrie pour retourner en France afin de commettre des attentats.



Si l'information est impossible à vérifier, cette version est étayée par des passeurs qui disent avoir aidé des Français à quitter la Syrie en leur faisant traverser la frontière turque. Il est "possible" que des jihadistes étrangers de l'organisation terroriste aient pu s'échapper de Raqqa juste avant sa chute, a admis la coalition internationale après la publication de ce reportage.